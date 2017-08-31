В Олександрії «полюють» на людей

Про незвичайну та неприємну подію, що трапилася нещодавно в Олександрії, кореспондентам Голосу Громади розповіла жінка, котра постраждала від рук “жартівників”.

“Я почула голосний хлопок, після чого відразу відчула сильний біль у руці. Я почала озиратися, аби побачити, хто міг таке зробити. Проте нікого не побачила, а за декілька хвилин на руці з’явилася велика гематома. Біль не проходив більше тижня” – розповіла постраждала жінка. “Поруч зі мною був маленький онук, який злякався від голосного хлопка. Дякуючи Богу, негідники влучили в мене, а могли зачепити дитину”.

Жінка розповіла, що пригода трапилася в дворах багатоповерхівок, що поблизу школи №17. Вона припускає, що ймовірно, в неї могли поцілити з пневматичної зброї, проте невпевнена, адже до лікаря жінка не звернулася, а лікувала руку самостійно вдома. До правоохоронних органів олександрійка також не повідомила: “Немає сенсу від цього, я ж не бачила тих, хто стріляв. Це те саме, що шукати голку в стозі сіна” – зазначила постраждала.

Чи є це пустощами дітей або цілеспрямованими діями дорослих наразі залишається невідомим. Проте цілком зрозуміло, що на такі протиправні дії свою увагу повинні звернути представники правоохоронних органів, адже при влученні в життєво необхідні органи, вони можуть нести шкоду для всього організму і мати незворотні наслідки.