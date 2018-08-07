В Олександрії понад 19 тисяч жителів обрали собі лікарів

19834 жителя Олександрії, що становить 22,1% від населення міста, вже підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами в рамкх кампанії «Обери собі лікаря».

Повідомляє Голос Громади на сайт Олександрійської міської ради.

Зазначимо, що декларації з лікарями укладаються в усіх амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги та у Центрі надання адміністративних послуг міста Олександрії.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до умов підписання декларацій із лікарями,які надаватимуть первинну допомогу.