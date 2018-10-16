В Олександрії потрійне свято закінчилося вбивством

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У неділю, 14  жовтня,  один з чоловіків, 1936 року народження
вистрелив з мисливської рушниці в  56 річного сусіда, що спричинило смерть постраждалого. Нещасний випадок стався із-за сварки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Моя Александрия».

Як виявилось, чоловіки мешкають в одному будинку по вул. Єфремова.

Наразі, підозрюваний затриманий, зброю вилучено. За ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розпочате розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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Фото: Місцевий мешканець.

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