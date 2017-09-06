В Олександрії працевлаштовують людей з інвалідністю

Одним із пріоритетів діяльності обласної служби зайнятості – сприяння поверненню людей з інвалідністю до трудової діяльності.

«Громадяни з обмеженою працездатністю мають можливість в центрі зайнятості без перешкод отримати широкий спектр соціальних послуг з урахуванням рекомендацій органів медико-соціальної експертизи та індивідуальних програм реабілітації. Зокрема, це послуги з підбору роботи, у т.ч. тимчасової, профорієнтації, професійного навчання, а також інформаційні, консультаційні послуги тощо», – повідомила Ірина Мукієнко, директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Застосовуючи в роботі з даною категорією клієнтів індивідуальний підхід, фахівці центру зайнятості не лише допомагають їм визначити оптимальні шляхи працевлаштування, а й надають психологічну підтримку. У січні проточного року за сприяння центру зайнятості працевлаштовано 3 особи з числа громадян з інвалідністю.

У січні-липні поточного року за сприяння міськрайонного центру зайнятості 31 особу з числа безробітних зазначеної категорії громадян працевлаштовано; 10 осіб після проходження професійного навчання отримали роботу, 6 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.