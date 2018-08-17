В Олександрії працівники поліції протягом години спіймали двох підозрюваних в розбійному нападі

Вчора, 16 серпня, двоє невідомих проникли до помешкання 33-річного місцевого жителя, та погрожуючи ножем заволоділи грошовими коштами у розмірі 1000 гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Працівникам поліції вдалося швидко спіймати підозрюваних у злочині. Ними виявились раніше судимі жителі Олександрії 24 та 26 років.

Стосовно цієї справи порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України.