В Олександрії працівники поліції протягом години спіймали двох підозрюваних в розбійному нападі

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Вчора, 16 серпня, двоє невідомих проникли до помешкання 33-річного місцевого жителя, та погрожуючи ножем заволоділи грошовими коштами у розмірі 1000 гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Працівникам поліції вдалося швидко спіймати підозрюваних у злочині. Ними виявились раніше судимі жителі Олександрії  24 та 26 років.

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Стосовно цієї справи порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України.

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