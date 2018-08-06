В Олександрії працівники поліції затримали крадія телефонного кабелю

Сьогодні, 6 серпня, наряд поліції охорони міста Олександрії спіймав чоловіка, який викрав у приватному секторі на околиці міста телефонний кабель і намагався втекти з місця злочину. В ході обстеження в його мішку було виявлено 20 метрів кабелю.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Крадієм виявився 27-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.