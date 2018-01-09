В Олександрії працює виставка робіт художників Кіровоградщини

П`ятого січня в Олександрії відбулося відкриття виставки художніх робіт митців – членів Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України. Експозиція виставки розгорнулася в галереї VashArt, що на вулиці Чижевського, 8. На цей захід прибули місцеві поціновувачі мистецтва, представники ЗМІ, а також і офіційні особи: перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, депутати Олександрійської міської ради Іван Баранов та Володимир Дожджаник. І звісно ж, представники мистецьких кіл м.Кропивницького та Кіровоградщини, автори виставлених робіт. «Прелюдія» заходу відбулась у вигляді декількох коротких музичних камерних п`єс, які виконав скрипковий жіночий дует, що налаштувало гостей на відповідний лад. Потім з привітальними промовами виступили офіційні представники. Зокрема перший заступник губернатора Сергій Коваленко високо оцінив спільну ініціативу міських та обласних творчих кіл, зазначивши зокрема, що такої виставки давно потребувала Олександрія і подібних мистецьких заходів повинно бути якомога більше.

А голова обласної організації Національної спілки художників України Андрій Хворост зауважив: «Творчі люди потребують деякої опіки. Тому ми вирішили дати «поштовх» для популяризації мистецтва в Олександрії через розвиток галереї». При цьому він, а також й інші промовці високо оцінили діяльність у даному напрямку керівника виставки, олександрійки Ірини Кваші, яка власне, і «приютила» під дахом VashArt цей захід. Хоча вона у відповідь скромно зауважила, що власне, все було організовано і «розкладено по поличках» самими учасниками виставки в особах членів обласної організації художників і їй самій майже нічого не довелося робити.

Також господиня арт-галереї не відмовилась дати нам відповідь на декілька запитань.

За яким принципом і тематикою відбувався відбір робіт?

Нам привезли вже готову експозицію. І оскільки це не було обмежено якоюсь певною темою, її об’єднали загальною назвою «Різдвяний калейдоскоп».

Скільки учасників?

Це п`ятнадцять художників, які представили сорок своїх картин і дві роботи з кераміки.

Ви, як професійний митець, як оцінюєте загальний рівень майстерності?

Роботи просто розкішні, з усього видно, що до спілки художників не потрапляють випадкові люди. І це зрозуміло: там складний професійний відбір. Перед цією виставкою я навіть не просила провести попередній огляд, чи надіслати фото робіт, оскільки була абсолютно впевнена, що роботи будуть високого рівня, і тут буде, на що подивитись та чому повчитися.

Чия це була ініціатива?

Кропивничанина Валерія Давидова, який зателефонував мені і запропонував провести захід. Я сказала, що ми тільки за і це велика честь для нашої маленької галереї, яка робить перші кроки. Така пропозиція підтверджує, що ми рухаємося у правильному напрямку. Те, що в Кропивницькому знають про нас – гарний показник. Ми дружимо з їхньою галереєю, крім того, про нас вже знімали телепередачу, отже, ми ростемо!

Напевне, це не єдиний ваш задум?

28 січня плануємо провести виставку робіт знам`янського художника Віктора Соколова. А потім ми, спілка художників Олександрії, їдемо в Кривий Ріг. Це буде колективна виставка під назвою «Моя Україна», зараз проходить останній етап її затвердження, нам призначили дату 21 лютого. Це буде вже третє місто, де ми проводитимемо даний захід (раніше були Кропивницький і Світловодськ). Потім хочемо провести свою виставку у Знам`янці, а виставку знам`янських художників – у нас. Виставка криворізької художниці вже була у нас раніше, отож у наших планах – якомога більше розширювати цю мистецьку географію. Є ідея також проводити поетичні вечори у виставкових залах нашої галереї.

Отже, виставка робіт художників з Кропивницького триватиме в Олександрії до 28 січня, її огляд коштує 10 гривень.