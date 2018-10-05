В Олександрії правоохоронці продовжують боротьбу із стихійною торгівлею на площі Попова

З метою недопущення стихійної торгівлі на площі Попова в місті Олександрія муніципальна поліція міської ради здійснює регулярні рейди та перевірки місць можливих стихійних продаж. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Інспектори проводять роз’яснювальну роботу серед мешканців, які здійснюють торгівлю домашніх продуктів «з рук» у невстановлених місцях та рекомендують вести її на ринках.

За торгівлю з рук у невстановлених місцях за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. А за торгівлю промисловими товарами – штраф від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

До того ж, продовжуються проведення запобіжних операцій щодо заборони продажу домашнього самогону на ринку «Айсберг».