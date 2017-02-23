22 лютого 2017 року в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Дмитрієнко.

До уваги відвідувачів представники роботодавців, зокрема ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», ТОВ «ПКП «Кран-Сервіс», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор», ТОВ «НВО «Олександрійські крани, обладнання, системи», КП «Теплокомуненерго», ТОВ «Золотий клевер», ПП «КОЛЕГА» пропонували вакансії різних сфер економіки. Серед них: продавці, касирі, швачки, слюсарі із складання металевих конструкцій, електрогазозварники, слюсарі з ремонту газового устаткування, слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, токарі, фрезерувальники, менеджери, інженери-конструктори, інженери-технологи та ін.

У свою чергу представники Олександрійського міського об’єднаного військового комісаріату та окремого загону спецпризначення пропонували безробітним громадянам військову службу за контрактом. Шість чоловіків зацікавились пропозицією та одержали детальну інформацію щодо військової служби.

За попередніми даними, біля 20 осіб запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці.

Крім цього, діяли й консультпункти, під час яких фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги надавали охочим індивідуальні консультації з юридичних питань, а також шукачі роботи мали можливість отримати іншу корисну інформацію, пов’язану з працевлаштуванням.