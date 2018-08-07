В Олександрії продають магазин «Україночка»

Приміщення магазину «Україночка», загальною площею 328 квадратних метрів, що розташований по вулиці Іллі Зверева в мікрорайоні Перемога, продають через систему торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Будівля магазину знаходиться в задовільному стані – встановлені металопластикові вікна та двері, обладнана водогоном, каналізацією. Стартова ціна за лот становить 569 482 гривень, а крок аукціону становить 11 389 гривень.

Приміщення є предметом іпотеки та реалізується на торгах за борги власника.

Торги відбудуться 30 серпня.