В Олександрії продовжується реконструкція кінотеатру

В приміщенні колишнього кінотеатру «Жовтень» продовжуються роботи з реконструкції, зокрема наразі ведуться роботи по підсиленню фундаменту, заміні покриття будівлі та реконструкції стін, які завершаться до кінця 2018 року. Другий етап реконструкції планують завершити в наступному році.

В результаті колишній кінотеатр має отримати нове життя. З’являться два кінозали на 150 місць з можливістю перегляду фільмів у 2D і 3D форматах, дитячий розважальний центр і кафе, а також в перспективі реконструкція підвального приміщення під ресторан з літнім майданчиком.

«Будівля кінотеатру є пам’яткою архітектури і була збудована ще в 1961 році. Ми не змінюватимемо її фасаду, а осучаснимо саме приміщення до європейського вигляду», – розповів керівник проекту Михайло Бєжан.

Фото: Кіно Club в Александрии.