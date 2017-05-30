В Олександрії продовжується ЗНО

В Олександрії триває зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб, які бажають вступати до вищих навчальних закладів у 2017 році. Від його початку (23 травня) вже пройшли тестування з української мови і літератури та іноземних мов.

Завтра, 31 травня, майбутніх абітурієнтів чекає ЗНО з математики, 2 червня – з історії України, 6 червня – з російської мови. 8 червня відбудуться тестування з біології, 12 червня – з географії, 14 червня – з фізики, а останнім випробуванням буде ЗНО з хімії – 16 червня.

Діють три пункти проведення ЗНО: на базі НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9 – спеціалізована школа»; НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» та КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В.О. Сухомлинського».

Результати тестувань оголосять до 23 червня. На сьогодні найбільше бажаючих оцінити свої знання виявилося з української мови та літератури: 911 осіб, з них 350 – вчорашні одинадцятикласники.