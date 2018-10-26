В Олександрії проходять ХVІІІ спортивні змагання

Днями, в нашому місті стартували спортивні ігри молоді. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Спортивні змагання розпочалися з волейболу на базі ДЮСШ №2. У них взяли участь 5 команд: КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім.В.О.Сухомлинського», Аграрний коледж Білоцерківського національного університету, Олександрійське медичне училище, КВНЗ «Олександрійський коледж культури та мистецтв» та команда ДЮСШ №2.

І місце у змаганнях розділили команди КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім.В.О.Сухомлинського» (тренер Прожога В.І.) та ДЮСШ №2 (тренер Вечірко Г.І.); ІІ місце вибороли студенти Аграрного коледжу Білоцерківського національного університету (тренер Вяла С.С.); ІІІ місце отримала команда Олександрійського медичного училища (тренер Зіненко О.М.).

Переможців змагань відзначили грамотами.

До відома, змагання з волейболу серед юнаків в залік XVІІІ спортивних ігор молоді пройдуть 31 жовтня та 1 листопада в ДЮСШ №2.