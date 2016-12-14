В Олександрії в центрі міста на площі Соборній проходить акція на підтримку миру.

Саме так проанонсувала її одна з організаторів, Катерина Валевська. Акція “Велика українська хода” триває вже досить довго та спрямована на те, щоб кожен міг згадати та помолитися за наших воїнів, а також залишити своє побажання.

Вони подорожують досить давно, побували в багатьох містах зони АТО. Олександрія є одним з передостанніх міст перед Києвом.

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Прапори з побажаннями учасників АТО з різних формувань та жителів міст, де вже побувала команда організаторів, розвішані навколо площі Соборної. Крім цього, на столі лежить прапор, де кожен перехожий має можливість підійти і написати своє побажання, а також скринька по збору коштів для учасників АТО.

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