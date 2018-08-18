В Олександрії проходить фестиваль меду та врожаю

Сьогодні, 18 серпня, з восьмої ранку, на центральній площі міста розпочався фестиваль меду та врожаю, на якому свої товари представили виробники та підприємці Олександрійського району та міста.

Про це повідомляє Голос Громади.

Фестиваль відбувся за підтримки Олександрійської міської ради та Олександрійської районної державної адміністрації.

На заході була представлена продукція бджільництва, фрукти, овочі, випічка, а також виставка виробів народних майстрів та дегустація меду.

Окрім різноманітних виробів на гостей чекала концертна розважальна програма, ігри та конкурси. Також усі учасники фестивалю меду були нагороджені дипломами “Медова душа Олександрії”.