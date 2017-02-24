В Олександрії проходить міні-ярмарок вакансій на військову службу за контрактом

Співпраця Олександрійського міськрайонного центру зайнятості з Олександрійським міським об’єднаним військовим комісаріатом триває. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості Наталя Костецька.

Так, з метою підвищення мотивації безробітних до проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України з 22 по 24 лютого 2017 року в приміщенні Олександрійського центру зайнятості проходить постійно діючий міні-ярмарок вакансій на військову службу за контрактом.

У ярмарку беруть участь представники військового комісаріату – старший офіцер відділення комплектування Р. Домославський та головний спеціаліст відділення комплектування А. Халілова.

Представники військового комісаріату ознайомлюють присутніх з умовами проходження служби за контрактом, потребою військових формувань області в кадрах, перспективами службового росту, порядком оформлення документів, грошовим утриманням.

Шукачі роботи отримують вичерпні відповіді на численні запитання.