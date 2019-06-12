В Олександрії проходить огляд-конкурс на кращий благоустрій територій

Підприємства, організації, установи різних форм власності та багатоповерхівки Олександрії можуть прийняти участь в огляд-конкурсі на кращий благоустрій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Конкурс проводиться з 1 травня по 1 серпня.

Мета конкурсу – спонукати олександрійців дбати про чистоту, красу та озеленення своїх територій.

За підсумками буде визначено 10 переможців: 5 серед підприємств, організацій, установ та 5 з числа багатоповерхівок.

переможці будуть визначені за наступними критеріями: охайне і креативне оформлення будівель, дворів, наявність зовнішнього освітлення, номерних знаків, оригінальні зелені насадження, санітарний стан (контейнери для збору сміття, викошування бур’янів і т. д.), а для багатоквартирних будинків також враховується наявність і стан дитячих майданчиків, упорядкування зон відпочинку тощо.

Бажаючим взяти участь необхідно подати лист-заяву до управління житлово-комунального господарства (м. Олександрія, вул. Бульварна, 25 каб.№5) і заповнити картку учасника конкурсу.

Довідкова інформація за телефоном: 7-39-04.

Нагородження переможців огляду-конкурсу відбудеться на міських урочистостях з нагоди святкування Дня незалежності України.