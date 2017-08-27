В Олександрії проходить п’ятий етап Чемпіонату України з автокросу (ФОТО)

Сьогодні, 27-го серпня, урочисто відкрили змагання з автокросу, що проходить на трасі «Вербова Лоза». Нагадаємо, що вчора були проведені тренувальні заїзди та півфінали, а сьогодні – фінальні.

Відкриття почалося із захоплюючого виступу вертольотчика Сергія Чорного, після чого ведучі представили учасників перегонів.

Всього на даному етапі змагань беруть участь 22 гонщика, серед яких навіть 2 жінки.

Спортсмени представляють міста з усіх куточків України: Олександрія, Кропивницький, Київ, Жовті Води, Запоріжжя, Полтава, Дніпро, Харків, Чернівці, Кременчук, а також учасник з Бресту (Білорусь).

Олександрію представляють Данило Крисько та Сергій Вялих.