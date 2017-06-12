В Олександрії пройде “Битва фарбами”

23 червня о 15 год. біля КСК “Ніка” відбудеться “Битва фарбами”. Як зазначають організатори, на усіх учасників чекає цікава розважальна програма від MC FREEZER та DJ 1312, виступ олександрійських хореографічних колективів “Dance Flight”, “Стиль”, а також виступ танцювального колективу Олександрійського училища культури.

Нагадаємо, що в Олександрії цей захід проводиться вже вдруге. Детальну інформацію щодо проведення заходу можна отримати за телефонами: 095 110 95 73 (Назар) та 067 10 450 96 (Давид).