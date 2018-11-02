В Олександрії пройдуть чемпіонати танцю і мотогонок

11 листопада в приміщенні Палацу культури «Світлопільський» з 9.00 до 17.00 год. пройде чемпіонат Кіровоградської області зі східного танцю «Нурія запрошує», повідомляє «Голос Громади». Відповідний дозвіл 1 листопада надав виконавчий комітет Олександрійської міської ради, розглянувши лист обласного відділення ВГО «Українська асоціація виконавців східного танцю».

На тому ж засіданні, враховуючи звернення директора громадського спортивного клубу «Європа-Крос» В.Чебишева, виконком погодив проведення в Олександрії на трасі «Вербова лоза» етапу Чемпіонату України з мотокросу, який заплановано на 20 квітня 2019 р. з 8.00 до 18.00 год. та на 21 квітня 2019 р. з 8.00 до 17.00 год.