Сьогодні, 3 березня 2017 року в Олександрійському міському музейному центрі ім. А. Ф. Худякової відкрилась виставка робіт до Міжнародного жіночого дня під назвою «Олександрійська веселка».

На заході було представлено роботи місцевих майстринь, які уже 8 років є безпосередніми працівницями закладу.

Майстринь в клубі загалом 25. Відвідувачам музею показали 50 робіт з вишивки хрестиком, гачком, стрічками, гладдю. Серед виробів рушники, букети, картини, капелюшки як для вжитку, так і декоративні.

Експозиція була присвячена як святу 8 Березня, так і загалом початку весни. Жителі міста зможуть подивитись на твори майстринь до 9 березня включно.