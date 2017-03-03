Сьогодні, 3 березня 2017 року в Олександрійському міському музейному центрі ім. А. Ф. Худякової відкрилась виставка робіт до Міжнародного жіночого дня під назвою «Олександрійська веселка».
На заході було представлено роботи місцевих майстринь, які уже 8 років є безпосередніми працівницями закладу.
Майстринь в клубі загалом 25. Відвідувачам музею показали 50 робіт з вишивки хрестиком, гачком, стрічками, гладдю. Серед виробів рушники, букети, картини, капелюшки як для вжитку, так і декоративні.
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Експозиція була присвячена як святу 8 Березня, так і загалом початку весни. Жителі міста зможуть подивитись на твори майстринь до 9 березня включно.