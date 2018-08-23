В Олександрії пройшло урочисте підняття Державного Прапору України

Сьогодні, 23 серпня, біля приміщення Олександрійської міської ради о 8:30 розпочалося урочисте підняття прапора з нагоди Дня Державного Прапора України.

Всіх присутніх привітав міський голова Степан Цапюк, а можливість керувати підняттям була надана заступнику командира Військової частини 2269 по роботі з особовим складом Криндачу Юрію Михайловичу.

Традиційно, по завершенню офіційних урочистостей відбулася хода вишиванок від приміщення міської ради до пам’ятника Т.Г. Шевченка, де для присутніх пройшла літературно-музична композиція та покладання квітів.