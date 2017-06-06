Вчора, 5 червня 2017 року в Олександрії відбувся родинний квест “Ігри літа”.

Традиційно захід пройшов на території парку ім. Шевченка (біля КСК «НІКА»). Цього року в квесті взяло участь близько 120 чоловік, яких розподілили на 6 команд. Основним завданням кожної команди було пройти всі локації та знайти всі секретні шифри. Батьки разом зі своїми дітьми використовували як свої фізичні, так і розумові ресурси, і врешті переможці дійшли до фінішу та отримали грамоти переможців.

Організатором квесту “Ігри літа – 2017” виступив спортклуб SportMAX за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломіцева.