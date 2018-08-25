В Олександрії пройшли урочистості з Дня Авіації України

Сьогодні, 25 серпня, в Олександрії на території військовій частині №2269 відзначили День Авіації України.

На плацу військової частини зібралися керівники та військові частини, міський голова Степан Цапюк, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, депутати «БПП» Солідарність» Олександрійської міської ради, олександрійці, ветерани та особовий склад військової частини.

Сам захід розпочався о 10.00. Зі словами подяки та побажаннями військових привітали міський голова Степан Цапюк, голова Олександрійської районної ради Коріненко Ольга, та голова приютівської ОТГ Андрій Коломійцев.

Присутні вшанували пам′ять загиблих хвилиною мовчання та покладання квітів загиблим військовослужбовцям.

Закінчилося дійство святковим концертом в залі урочистостей військової частини.