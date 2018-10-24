В Олександрії пройшли Всеукраїнські змагання «Танцююча осінь»

Днями, Олександрія приймала спортсменів з танцювального спорту, які брали участь у Всеукраїнських змаганнях з танцювального конкурсу «Танцююча осінь». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Змагання проходили у ПК «Світлопільський».

За першість змагалися юні спортсмени з Олександрії, Кропивницького, Кременчука та інші, які показували високий рівень майстерності.

Найкращі результати змагань показали та отримали найбільшу кількість нагород клуб «Олександрит» з м. Олександрії та «Діамант» з Кропивницького.