В Олександрії пройшов чемпіонат з карате

Нещодавно в Олександрії відбувся 27 традиційний чемпіонат області з кіокушинкай карате. Про це в своєму сюжеті повідомляє ТРК “Контакт-ЛТД”. Пройшла подія в приміщенні Дитячо-юнацької спортивної школи номер 2.

Участь в змаганнях взяли понад 200 спортсменів з Кіровоградської області віком від 6 до 15 років включно. Брали участь як хлопці так і дівчата. Олександрію представляли клуби “Ояма” та “Спарта-17”.

“Обласний чемпіонат – це зазвичай як перевірка перед основними турнірами”, – розповів директор СК “Ояма” Олександр Майгур.

Загалом на чемпіонаті було видано 39 комплектів нагород з грамотами, медалями та кубками. Також були спеціальні нагороди: “За волю до перемоги” , “За найкращу техніку” та “За глядацькі симпатії”.