Сьогодні, 20 лютого 2017 року в Олександрійському районному будинку культури пройшов фестиваль патріотичної пісні «Червона калина» на честь річниці пам’яті Героїв Небесної Сотні та в пам’ять про загиблих воїнів АТО.

На заході виступали танцювальні колективи, вокальні дуети, тріо, квартети та цілі ансамблі.

Школи району показали доволі серйозний та творчий підхід до події. Також діти виготовили плакати та листівки на тему Небесної Сотні та війни на сході. Вокальний конкурс був переповнений емоціями та ніс особливу атмосферу згуртованості.

Фестиваль мав на меті об’єднати навколо пісні всіх присутніх та вкотре загадати про полеглих Героїв.