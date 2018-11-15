В Олександрії пройшов фінальний етап Кубка України з велокросу

Нещодавно в Олександрії пройшли змагання четвертого (фінального) етапу Кубка України з велокросу серед чоловіків та жінок, повідомляє «Голос Громади».

Також проводилися заїзди серед молодших вікових груп спортсменів. Протягом двох днів, незважаючи на холодну осінню погоду (яка за температурою була ближче до зимової) 140 гонщиків з Черкас, Кропивницького, Кременчука, Донецька, Светловодська, Знамянки, Горішніх Плавнів, Мошориного, Соколівки та Олександрії долали складну звивисту трасу велокросу з її срімкими спусками і крутими підйомами, природними та штучними перешкодами у лісовому масиві поблизу Войнівського водосховища.

Наше місто представляли 10 спортсменів, серед яких були вихованці Олександрійської ДЮСШ №2. Їхні результати виступів виявилися такими.

Індивідуальна гонка: Вікторія Бризгалова (кандидат у майстри спорту) – ІІІ місце, в естафетній гонці – ІІ місце;

Дар`я Цебрієнко (ІІ розряд): естафетна гонка – ІІ місце, групова гонка – ІІ місце.

Естафетна гонка серед учасників 2005-2006 р.н. : Боженко Захар, Клименко Влад, Калишевич Тимур, Розсоха Дмитро в складі олександрійської команди ДЮСШ №2 зайняли шосте місце. Також в естафетній гонці серед спортсменів 2007 р.н. та молодших Ложченко Денис посів п`яте місце.

В нелегкій боротьбі фінального етапу Кубка України олександрієць, майстер спорту Олександр Скриннік посів сьоме місце серед чоловіків з-поміж п`ятнадцяти претендентів на перемогу, а кандидат у майстри Вікторія Бризгалова Александр МС зайняла п`ятий рядок у протоколі результатів серед шести жінок-учасниць.