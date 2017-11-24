В Олександрії пройшов тренінг з учасниками АТО

Сьогодні, 24 листопада, в територіальному центрі соціального обслуговування Олександрійського району, за адресою, що по вулиці Першотравневій, 5, зібралися учасники АТО з Олександрійщини.

Тренінг з питання надання психологічної допомоги тим, хто пройшов горнило війни на Сході провів фахівець-психолог, який і сам є ветераном АТО Павло Скляренко.

Психолог розповів про післявоєнну адаптацію в суспільстві, життя після війни, приводячи приклади на конкретних життєвих ситуаціях. Загалом спілкування відбувалось у невимушеній та дружній манері. Під час перерви на каву, всі учасники змогли поділитися з присутніми своїм досвідом післявоєнного життя, розповісти про свої досягнення, про те, як сьогодні склалося їх життя вже на мирній території.

Зазначимо, що відтепер учасники АТО з Олександрійського району мають змогу на постійній основі отримувати психологічну допомогу в Олександрійській центральній районній лікарні. Опікуватися ветеранами АТО та членами їхніх родин наразі буде Павло Скляренко.