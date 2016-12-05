Сьогодні, 5 грудня 2016 року о 10:00 годині на Братській могилі радянських воїнів, що у Перемозькому мікрорайоні, відбувся мітинг «Вічна пам’ять героям».

На захід завітали депутати від місцевого осередку партії “БПП Солідарність”, депутати від “Сили людей” та “Опозиційного блоку”, а також ветерани та жителі міста.

Присутні згадали тих, хто боровся за свободу нашої держави, а також тих, хто захищає її зараз на сході України. На завершення вшанували героїв хвилиною мовчання, після чого ветерани мали змогу поспілкуватися під час обіду з нагоди свята.

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Крім цього, помічник депутата Андрія Коломійцева Вікторія Косяк привітала присутніх від імені народного депутата України Анатолія Кузьменка та міцевого осередку партії “БПП “Солідарність” та побажала їм міцного здоров’я та довгих років життя.

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