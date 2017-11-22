В Олександрії пролунала сирена

Сьогодні, 22 листопада, о 10:20 в центрі Олександрії пролунала сирена. Як раніше повідомляв Голос Громади, пpaктичну пеpевіpку електpoсиpен системи oпoвіщення сьогодні проводять по всій області з 9 години ранку.

Сирена тривала близько п’яти хвилин. Кореспонденти Голосу Громади поспілкувалися з олександрійцями та з’ясували, що не всі мешканці міста знають, що робити у разі, коли лунають сирени.

Так, на конкретне запитання від кореспонденту, що це за звук, жінки передпенсійного віку, відповіли, що ймовірно, це спрацювала сигналізація в одному з приміщень на площі Соборній. Приблизно таку ж відповідь отримали й від молодої мами, котра з дитиною вийшла на прогулянку. Лише студенти політехнічного коледжу відповіли, що це звуки системи оповіщення, тому потрібно шукати найближще бомбосховище.

ОНОВЛЕНО:

Об 11:05 також почала лунати сирена.