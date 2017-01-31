В Олександрії ТОВ “Профенергомонтаж” пропонує роботу для АТОвців. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив керівник організації Олександр Гуржий, який сам є учасником АТО.

Так на підприємстві потрібні електрики, сантехники та інші будівельні спеціалісти. Як повідомив Гуржий, працюють вони не лише в Олександрії, а і в Кропивницькому та по області.

Звертатися учасники та ветерани АТО можуть безпосередньо до Олександра Гуржого.