В Олександрії просять «зняти навушники» та «взяти дитину за руку»

Вчора, 19 липня, активісти громадської організації «Олександрійська молода сила» малювали нові, а подекуди і оновлювали трафаретні малюнки – «Змініть навушники» і «Візьміть дитину за руку».

Вперше такі написи, перед пішохідними переходами, з’явилися в Олександрії тиждень тому за ініціативи члена громадської організації «Олександрійська молода сила» Давіда Рака.

Ідея з’явилася випадково. Нещодавно, на міських «пабліках» (сторінках та групах) побачив фото подібних написів російською мовою «Снимите наушники» і «Возьмите ребенка за руку», з підписом під фото на кшталт «було б чудово бачити подібні написи в нас у місті». Крім цього, останнім часом на слуху були ДТП за участю дітей, а також випадок, коли дівчину збив потяг, бо вона не почула його наближення бо була в навушниках, – розповідає ініціатор акції Давід Рак.

Тож юнак не вагаючись запропонував колегам з громадської організації втілити ідеї в життя і розпочали підготовку. Спочатку це було кілька тестових «трафаретів», а після, коли містяни підтримали ініціативу молоді, трафарети почали з’являтися по усьому місту.

Цікаво було спостерігати молодих і не дуже батьків, що підходили до перехрестя, читали написи і брали дитину за руку – найкраща реакція, – додає Давід.

Наразі за словами хлопця, написи можна побачити вулицями, серед яких – 6-го Грудня, Святомиколаївській, на перехресті вулиць Святомиколаївська та Софіївська, Діброви та Соборного проспекту, Кременчуцькій, біля дитсадка №25, супермаркету «Фуршет», на перехресті біля РАЦСу та біля Олександрійського міської ради і це, звичайно, не повний перелік де є прохання бути уважнішими при переході через дорогу.

Наступним кроком буде нанесення трафаретів в районі залізничного та автовокзалу,в районі центрального ринка,а також в напрямку Соборного проспекту аж до Південного мікрорайону, – відзначив Давід.

Зазначимо що активісти все робили власним коштом, тому,за словами ініціаторів, хто розділяє та підтримує іх діяльність та ідеї,може допомогти фінансово. Звертатися до Давід Рак.