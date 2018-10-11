В Олександрії протестували проти підвищення цін на пальне

Сьогодні, 11 жовтня, на центральній площі Олександрії відбулася акція протесту проти підвищення цін на пальне.

Участь в дійстві, що тривало годину, взяли водії 10 автомобілів зі своїми транспортними засобами, серед яких і авто з закордонною реєстрацією.

Протестувальники зібралися на площі Соборній, до 10 години сигналами автомобілів та словесно висловлювали та підтримували свою позицію проти підняття цін на паливно-мастильні матеріали.

Акція, що відбулась в Олександрії, проходила в рамках Всеукраїнської акції.

Організатором акції виступило ГО «АвтоЄвроСила» Олександрія.

За словами керівника організації, Дениса Куліди, ціни на пальне повинні знизитися хоча б до 28г гривень за літр пального.