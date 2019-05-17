В Олександрії проведуть гіперхлорування водопровідної води (РОЗКЛАД)

На Кіровоградщині проведуть комплексну дезінфекцію магістрального районного водопроводу «Дніпро- Кіровоград» та міських мереж. Роботи з гіперхлорування відбудуться з 25 травня по 01 червня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держпродспоживслужба у Кіровоградській області.

Такі заходи виконують щорічно з метою запобігання загострення санітарно-епідеміологічної ситуації в теплий період року.

З графіком проведення гіперхлорування та надходження чистої води в повному обсязі можна ознайомитися нижче.