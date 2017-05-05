В Олександрії проведуть громадські обговорення щодо об’єднання громад

Заяву Олександрійського міського голови, яку він озвучив сьогодні, 5 квітня, щодо об’єднання громад навколо Олександрії видали у розпорядженні “Про проведення громадського обговорення щодо надання згоди на добровільне об’єднання Олександрійської міської територіальної громади з Головківською, Андріївською, Ізмайлівською, Приютівською, Комінтернівською, Бандурівською, Войнівською, Косівською, Костянтинівською, Лікарівською, Недогарківською, Протопопівською територіальними громадами та Звенигородською, Пантаївською, Олександрійською територіальними громадами”.

У документі зазначається, що до 19 травня необхідно створити міську робочу групу з представників депутатського корпусу, виконавчих органів Олександрійської міської ради, та громадських організацій для організації громадського обговорення питання щодо надання згоди на добровільне об’єднання вищезазначених територій.