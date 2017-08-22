В Олександрії провели спільний «круглий стіл» щодо підвищення рівня оплати праці

Минулого тижня у головному офісі Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області відбулося засідання спільного «круглого столу» представників Олександрійської ОДПІ, Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України та Державної служби з праці Кіровоградської області з бухгалтерами підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Про це повідомила начальник Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області А.В.Тітекіна.

На порядок денний було винесено питання щодо недопущення виплати заробітної плати найманим працівникам менше законодавчо визначеного мінімального розміру, підвищення рівня оплати праці.

Окрім цього, обговорювалися особливості обміну інформацією з органами Державної служби з питань праці, передбачені пунктом 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року №295. Також значну увагу було приділено правильності складання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску та забезпечення достовірності показників статистичної звітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці».

Заступник начальника Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області Ніна Горлачова проінформувала про здійснення постійного моніторингу щодо дотримання законодавства про працю в частині забезпечення виплати заробітної плати з урахуванням її обов’язкових та стимулюючих складових, недопущення переведення працівників на неповну тривалість робочого часу. Результати моніторингу використовуються територіальними органами Державної фіскальної служби України з метою вжиття заходів та відповідного реагування.

В.о. начальника Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Ірина Хованюк акцентувала увагу присутніх на проведенні щомісячного моніторингу звітності страхувальників щодо дотримання законодавства про працю, проведенні аналітичних досліджень для надання відповідної інформації до органів ДФС України та Держслужби України з питань праці.

Головний державний інспектор управління Державної служби з праці у Кіровоградській області Валентин Іленко зупинився на уточнених критеріях, за якими буде подаватися інформація до головного управління Держслужби України з питань праці в області.

В Олександрії продовжується діяльність робочої групи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення. З 15 по 21 серпня було обстежено 31 суб’єкт господарювання. Без оформлення офіційних трудових відносин виявлено 8 працівників у 6 фізичних осіб-підприємців. З початку 2017 року обстежено 857 суб’єктів господарювання, виявлено 114 працівників без оформлення документів у 78 ФОП.

За результатами роботи у поточному році легалізовано 71 найманого працівника. Один раз на тиждень рейд робочої групи проходить за участі інспектора управління Держпраці. За підсумками обстежень для вжиття заходів впливу інформація направляється до управління Державної служби з праці у Кіровоградській області.