В Олександрії провели ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

З метою реалізації права на трудову діяльність осіб з інвалідністю Олександрійським міськрайонним центром зайнятості проведено ярмарок вакансій. На захід були запрошені представники місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, управління праці та соціального захисту населення міської ради, центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського.

Про це повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О.Дмитрієнко.

Учасниками заходу стали представники підприємств міста Олександрії, що мають потребу в працівниках, серед них: КП «Благоустрій», МП «Неємія», ТОВ «Олександрійський рудоремонтний завод», Міська комунальна лікувально-профілактична установа – стоматполіклініка, наркологічний диспансер. На ярмарку були представлені вакансії: лікар-стоматолог, сестра медична, озеленювач, прибиральник виробничих приміщень та ін.

Роботодавці-учасники заходу, які створили робочі місця для працевлаштування інвалідів, розповіли про умови та оплату праці, вимоги до претендентів на вакансії. Шукачі роботи мали можливість одночасно запропонувати свої професійно-кваліфікаційні якості усім роботодавцям.

Фахівці управління праці та соціального захисту населення надали інформацію про послуги, що надаються особам з інвалідністю, зокрема щодо організації професійного навчання, перенавчання та реабілітації.

У свою чергу фахівці Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги поінформували про діяльність та послуги, які можна отримати в зазначених центрах, про зміст права громадян на отримання безоплатної правової допомоги, порядок реалізації цього права, підстави надання такої допомоги.

Цікаву відеопрезентацію нещодавно виданих книг українських авторів підготували та провели фахівці центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського.

Крім того, учасники заходу дізналися про соціальні послуги, які надає служба зайнятості населенню, зокрема громадянам з особливими потребами, професії та спеціальності, актуальні на ринку праці, отримали іншу корисну інформацію, пов’язану з працевлаштуванням.

Структурним компонентом заходу стали й консультпункти, де всі охочі мали змогу отримати юридичні, індивідуальні консультації та практичні поради щодо пошуку підходящої роботи й працевлаштування тощо.

Сподіваємось, що проведений захід допоможе особам з інвалідністю знайти себе на ринку праці.