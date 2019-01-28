В Олександрії провели змагання зі спортивних естафет

Днями в «Палаці Спорту» м. Олександрії пройшли традиційні змагання зі спортивних естафет серед юнаків та дівчата вихованців ДЮСШ «Колос» присвячених Новорічним та Різдвяним святам.

Естафети складались з вправ, які імітували літні та зимові види спорту, містили індивідуальні та парні завдання які мали символічні назви: «Скакалка», «Велогонка», «Хокей», «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Теніс». Команди продемонстрували жагу до перемоги, дух командної боротьби передавався від учасника до учасника. Спортивні естафети проходили на емоційному підйомі, радість та усмішки були на обличчях юних спортсменів.

У змаганнях брали участь представники дев’яти відділень ДЮСШ «Колос» у підсумку місця розподілилися таким чином:

I місце – відділення футбол смт. Нова Прага – тренер Великий Микола;

IІ місце – відділення легкої атлетики с. Протопопівка – тренер Гриценко Володимир;

IІІ місце – відділення футбол с. Новоселівка – тренер Губа Валерій;

IV місце відділення футбол сел. Приютівка – тренер Дюшко Станіслав;

V місце відділення футбол с. Головківка – тренер Голосенко Антон;

VІ місце відділення дзюдо – тренер Первак Олександр;

VII місце відділення футбол с. Войнівка – тренер Дюшко Станіслав;

VIIІ місце відділення боксу с. Попельнасте – тренер Приймак Дмитро;

ІX місце відділення тенісу настільного с. Олександрівка – тренер Душенко Володимир.

Всім учасникам були вручені новорічні подарунки від Народного Депутата Кузьменка Анатолія Івановича, а від керівництва Олександрійської районної державної адміністрації спортивний інвентар переможцям та призерам естафет. Тренерський колектив та батьківський комітет ДЮСШ «Колос» висловлює подяку добродіям за підтримку в проведенні заходу.

