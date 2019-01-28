В Олександрії провели змагання зі спортивних естафет

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Днями в «Палаці Спорту» м. Олександрії  пройшли традиційні змагання зі спортивних естафет серед юнаків та дівчата вихованців  ДЮСШ «Колос» присвячених Новорічним та Різдвяним  святам.

Естафети складались з вправ, які імітували літні та зимові види спорту,  містили індивідуальні та парні завдання які мали символічні назви: «Скакалка»,  «Велогонка», «Хокей», «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Теніс». Команди продемонстрували  жагу до перемоги, дух командної боротьби передавався від учасника до учасника. Спортивні естафети проходили на емоційному підйомі,  радість та усмішки були на обличчях юних спортсменів.

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У змаганнях брали участь представники дев’яти відділень ДЮСШ «Колос» у підсумку місця розподілилися таким чином:

  • I місце – відділення футбол смт. Нова Прага – тренер Великий Микола;
  • IІ місце – відділення легкої атлетики с. Протопопівка – тренер  Гриценко Володимир;
  • IІІ місце – відділення футбол с. Новоселівка – тренер Губа Валерій;
  • IV місце відділення футбол сел. Приютівка – тренер Дюшко Станіслав;
  • V місце відділення футбол с. Головківка – тренер Голосенко Антон;
  • VІ місце відділення дзюдо – тренер Первак Олександр;
  • VII місце відділення футбол с. Войнівка – тренер Дюшко Станіслав;
  • VIIІ місце відділення боксу с. Попельнасте – тренер Приймак Дмитро;
  • ІX місце відділення тенісу настільного с. Олександрівка – тренер Душенко Володимир.
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Всім учасникам були вручені новорічні подарунки від Народного Депутата Кузьменка Анатолія Івановича, а від керівництва  Олександрійської районної державної адміністрації спортивний інвентар переможцям та призерам естафет. Тренерський колектив  та батьківський комітет ДЮСШ «Колос» висловлює подяку добродіям за підтримку в проведенні заходу.

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