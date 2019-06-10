В Олександрії прибрали гілки аварійного дерева

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини надавали допомогу по розпилюванню та прибиранню повалених дерев, що перешкоджали життєдіяльності населення.

Повідомлє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС у Кіровоградській облаті.

Так, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія розпиляли та прибрали гілку дерева, яка відчахнулась та впала на вул. Бульварній районного центру.