Як раніше повідомляв Голос Громади, ще в січні місяці на засіданні виконкому Олександрійської міської ради міський голова та його заступник були обурені збільшенням тарифів на проїзд районним перевізником. Але після власних гучних заяв, в газеті “Вільне Слово” було опубліковано проект рішення того ж виконкому щодо підвищення тарифів на перевезення пасажирів на усіх міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 5,00 грн, а також на маршрутах №16, 17, 18, 18/1. Крім цього на маршрутах №10, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 повинні встановити тариф не більше 8 грн.

Затвердження нових тарифів було відкладено до з’ясування доцільності даного підвищення, а вже вчора, 22 березня 2017 року на сайті міськради було опубліковано проект рішення про затвердження вищевказаних тарифів.

Сьогодні ж, 23 березня під час чергового засідання виконкому тема пільгових перевезень викликала жваву дискусію. Так, після того, як перевізники подали свої розрахунки, а комісії їх розглянули, було проведено перевірку по фактичних витратах підприємств. Таким чином, врешті членам виконкому запропонували затвердити тариф в сумі 4 грн 25 коп та 7 грн 25 коп.

Втім, після майже годинної дискусії міський голова Степан Цапюк дав доручення розглянути різні варіанти в 3 грн 50 коп, 4 грн 50 коп та 5 грн і способи компенсації перевізникам. Крім цього, було запропоновано провести опитування серед жителів міста щодо того, який тариф вони б підтримали.