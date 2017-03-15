В Олександрії раніше судимий чоловік викрав мопед в побитого власника (ФОТО)

В Олександрії вчора, 14 березня 2017 року чоловік напав на власника мопеду та відібрав його. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу поліції.

Так, повідомлення про подію надійшло до поліцейських від 39-річного потерпілого. Невідомий завдав йому тілесних ушкоджень в одному з районів міста та відібрав мопед.

Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою для з’ясування обставин кримінального правопорушення.

Правопорушника було затримано вже через кілька годин. Ним виявився 40-річний раніше судимий мешканець міста. При затриманні у чоловіка вилучили кастет та мобільний телефон. Наразі вирішується питання про обрання стосовно особи запобіжного заходу – тримання під вартою.

Речові докази було вилучено, мопед повернуто власнику.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.