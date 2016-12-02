За словами начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації Володимира Таборанського, до початку реалізації заходів з оптимізації мережі ПТНЗ в області їх кількість на початок 2015 року складала 26. На теперішній час в області функціонує 24 ПТНЗ.

Як повідомляє сайт адміністрації, до списку реорганізованих навчальних закладів увійшли і Олександрійські учбові установи. Так, протягом 2015 року були ліквідовані Олександрійські ПТУ № 33 та № 7 шляхом їх приєднання до Олександрійського професійного ліцею.

Нещодавно ж Міністерством освіти і науки України прийняте рішення про реорганізацію Олександрійського професійно-технічного училища № 17, проект якого був наданий облдержадміністрацією. Планується реорганізація Олександрійського ПТУ № 17 шляхом його приєднання до Олександрійського професійного ліцею.