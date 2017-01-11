Сьогодні, 11 січня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександрійської міської ради. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, в Олександрії триває ліквідація наслідків тривалої негоди, спричиненої сильними снігопадами. За інформацією відповідальних осіб, що доповідали на засіданні, комунальні служби та приватні підприємці, які залучені до прибирання снігу, повністю розчистили вулиці у різних мікрорайонах міста. Крім цього, додатково здійснювалось розчищення доріг за маршрутами громадського транспорту, аби забезпечити безперебійний рух автобусів.

На засіданні також зазначили, що зараз продовжуються роботи щодо розширення розчищених вулиць, а також посипання доріг, перехресть та тротуарів протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, що вчора, 10 січня 2017 року в Олександрії снігоочисна техніка не могла впоратися з негодою, а два автобуси застрягли в снігу на нерозчищеній дорозі.