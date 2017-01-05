Як раніше повідомляв Голос Громади, на території Кіровоградщини працює 43 стаціонарні пункти обігріву, 2 з яких – в Олександрії. Крім цього сьогодні, 5 січня 2017 року під час засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій начальник Управління ДСНС України в Кіровоградській області Віталій Миронюк повідомив, що рятувальники підготували 22 пересувних пункти обігріву. Про це повідомляє Златопіль.

Як з’ясували кореспонденти Голосу Громади, один з цих пунктів уже розгорнуто в місті Олександрія по вул. Свердлова, 27.