В Олександрії розпочався двомісячний навчальний збір для військовозобов’язаних

Нещодавно в олександрійській авіаційній базі розпочався навчальний збір призовників військової частини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у Facebook. Військові навчання відбуваються за участі юнаків-строковиків, військовиків-контрактників та жінок-військовослужбовців.

Курс двомісячних занять охоплює опановування базовими знаннями військової підготовки, проходження процесу адаптації до умов служби, зокрема формування навичок комунікації та згуртування колективу для успішного виконання поставлених перед ними завдань.

Протягом першого тижня проходження навчального курсу військовозобов’язані взяли участь у заняттях на основі тренінгового комплексу «Мотузковий курс» з вправами «Падіння на довіру», «Павутиння», «Лабіринт», які були спрямовані на формування у новоствореному колективі довіри та відповідальності в групі.

Для закріплення практичних завдань учасники разом з психологами частини обговорили новий особистий та груповий досвід, механізми взаємодії в команді, свої переживання та відчуття.

Фото зі сторінки Військової частини 2269 НГУ.