В Олександрії розпочався місячник добровольної здачі зброї

З 1 жовтня стартував місячник добровільної здачі зброї в органи Національної поліції, який триватиме до 31 жовтня 2018 року. Незареєстровану сброю, спеціальні засоби самозахисту, вибухові матеріали та боєприпаси можна здати в органи Національної поліції області за місцем вашого проживання.

При добровільній здачі зброї добросовісні громадяни звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а зброя, яка дозволена до реєстрації, а це – мисливська та газова, може бути за їх бажанням зареєстрована у власність в установленому порядку.

За 2018 рік зареєстровано 191 випадки коли до відділів поліції добровільно було здано нерареєстровану сброю. Завдяки цьому від кримінальної відповідальності звільнено 22 громадянина. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.