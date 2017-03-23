Всеукраїнський тиждень дитячого читання у відділі обслуговування дітей Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.Чижевського розпочався з розважальної програми «Казкограй, або веселі капості Баби Яги».

Цього дня до бібліотеки завітали учні 3-го класу Войнівської ЗШ. Разом з бібліотечними працівниками діти здійснили захоплюючу подорож у світ казок, де зустрілися з улюбленими казковими героями, дізнались, що казковий світ книжок сповнений чудес і таємниць.

Дітлахи справлялись з усіма завданнями, які їм запропонували Бабуся Ягуся та її онука весела Ягуська. Залюбки грали в літературні ігри, брали участь у ляльковій виставі, знайомились з новими книжками та журналами.

У цей день в бібліотеці не було байдужих і нудьгуючих, панувала атмосфера радості і веселощів, а бібліотекарі намагалися придумати для читачів щось незвичайне, таке, що вони змогли б запам’ятати надовго.