В Олександрії розшукують працівників органів юстиції

Головним територіальним управлінням юстиції в Кіровоградській області на сайті Національного агентства України з питань державної служби було розміщено оголошення на заміщення вакантних посад.

Так, в Олександрії розшукують працівників на наступні вакансії:

Державного виконавця Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області;

Державного виконавця Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області тимчасово до 17.01.2020;

Державного виконавця Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області;

Державного виконавця Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області тимчасово до 14.04.2021.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області.