На Олександрійщині рятувальниками під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох загиблих

Сьогодні, 23 жовтня, рятувальники виїхали на гасіння пожежі, що виникла в приватному домоволодінні на вул. Привокзальній с. Шарівка Олександрійського району.

Повідомлення про пожежу надійшло о 02:17 до Служби порятунку «101».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 50 м2 та 10 м2 покрівлі житлового будинку.

Під час гасіння загоряння, пожежники виявили тіла двох громадян, чоловіка 1962 р.н. та жінки 1954 р.н.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:03. Причини пожежі та загибелі двох громадян встановлюють фахівці.